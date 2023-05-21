Армія РФ тримає у Чорному морі два ракетоносії з вісьмома "калібрами"
Росія тримає у Чорному морі два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет
Про це Військово-Морські сили Збройних Сил України повідомляють у facebook.
"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у повідомленні.
Фото: facebook ВМС ЗС України
Також зазначається, що в Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі - сім кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до чотирьох ракет.
- 20 травня повідомлялося, що на бойовому чергуванні в Чорному морі Російська Федерація тримає три свої кораблі, зокрема один ракетоносій, залп якого становить до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".
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