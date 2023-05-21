Про це Військово-Морські сили Збройних Сил України повідомляють у facebook.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook ВМС ЗС України

Також зазначається, що в Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі - сім кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до чотирьох ракет.