Росія тримає у Чорному морі один ракетоносій із чотирма "калібрами"
На бойовому чергуванні в Чорному морі Російська Федерація тримає три свої кораблі, зокрема один ракетоносій, залп якого становить до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр"
Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у facebook.
В Азовському морі, за даними ВМС, присутнє одне вороже судно. Натомість у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи російських кораблів, серед яких – один ракетоносій із чотирма "Калібрами".
Фото: facebook Військово-морських сили Збройних сил України
- Станом на 18 травня Росія утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири кораблі, серед них один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – 4 ракети.
- У ніч на 19 травня сили протиповітряної оборони знищили три крилаті ракети та 16 ударних дронів, якими російська окупаційна армія атакувала Україну.
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