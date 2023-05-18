Росія утримує в Чорному морі ракетоносій із чотирма "калібрами"
Станом на 18 травня Росія утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири кораблі, серед них один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – 4 ракети
Про це поідомила пресслужба ВМС.
В Азовському морі ракетоносії відсутні. Там перебуває один корабель.
У Середземному морі чергують 7 ворожих кораблів, серед яких два носії "калібрів". На них може бути до 20 ракет.
- Днем раніше всі ракетоносії РФ у Чорному й Азовському морях перебували в пунктах базування.
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