Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

"У ніч на 19 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами "Калібр" із кораблів у Чорному морі. Зафіксовано пуски 22 "шахедів" і шести "калібрів", – ідеться в повідомленні.

ППО знищила три крилаті ракети та 16 ударних дронів.

Фото: командування Повітряних сил