Обстріл України в ніч на 19 травня: ППО знищила 3 крилатих ракети РФ та 16 ударних дронів
У ніч на 19 травня сили протиповітряної оборони знищили три крилаті ракети та 16 ударних дронів, якими російська окупаційна армія атакувала Україну
Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
"У ніч на 19 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами "Калібр" із кораблів у Чорному морі. Зафіксовано пуски 22 "шахедів" і шести "калібрів", – ідеться в повідомленні.
ППО знищила три крилаті ракети та 16 ударних дронів.
Фото: командування Повітряних сил
- У ніч на 19 травня росіяни атакували Львівщину, Київщину та Кривий Ріг.
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