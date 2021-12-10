РФ завела переговори у ТКГ і Нормандському форматі у глухий кут, - ЄС

Про це передає Укрінформ.



"Відмова Росії як сторони конфлікту діяти відповідально, шляхом конструктивної участі у переговорах в рамках Тристоронньої контактної групи, а також перешкоджання проведенню чергової зустрічі в Нормандському форматі спричиняє безвихідь у цих переговорних форматах", - йдеться в заяві ЄС на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.



Представники Євросоюзу наголосили, що після проведення останніх переговорів у Нормандському форматі, де підписали документ "Загальні узгоджені висновки", минуло два роки, однак більшість пунктів досі не виконані, хоча домовленості були досягнуті в ТКГ, але вони заблоковані на політичному рівні.



Також у ЄС зауважили, що на Міністерській раді ОБСЄ 2-3 грудня у Стокгольмі РФ учергове "не взяла участь у переговорах щодо декларації про зусилля ОБСЄ в напрямку миру в Україні".



Крім того, у Євросоюзі висловили занепокоєння через ескалацію безпекової ситуації в зоні ООС у зв'язку зі збільшенням кількості порушень "тиші" та нарощування російських військових сил неподалік кордону з Україною.



"Будь-яка загрозлива поведінка або та, що дестабілізує ситуацію, є неприйнятною. Ми закликаємо Росію дотримуватися наявних механізмів у рамках Віденського документа щодо прозорості переміщень та здійснити деескалацію напруженості", - заначили представники ЄС.

Нагадаємо, РФ відмовилася встановити перемир'я на Сході України з 00.01 10 грудня.

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