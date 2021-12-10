Переговори у ТКГ: Росія відмовилась від нового перемир'я на Донбасі
Українська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи запропонувала встановити перемир'я на Донбасі з 00.01 10 грудня, проте представники РФ відмовились
Таку заяву оприлюднила пресслужба української делегації в ТКГ.
Зазначається, що 7 грудня пройшли засідання робочих підгруп Тристоронньої контактної групи (ТКГ), в ході яких українською стороною були озвучені три ключові ініціативи:
- Повернення до сталого перемир'я шляхом забезпечення реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020;
- Відкриття КПВВ у Щасті, Золотому, який з українського боку відкритий з листопада 2020 року;
- Взаємний обмін утримуваними особами, що дозволило б звільнити в найближчому майбутньому близько 60 осіб.
Ці питання обговорювалися в рамках чергового засідання ТКГ 8 грудня. Проте всі ініціативи української сторони були відкинуті Російською Федерацією.
Як повідомляється, на позачерговому засіданні ТКГ Україною, з метою забезпечення сталого перемир'я, було запропоновано розширити склад Спільного центру контролю і координації не тільки підписантами комплексу заходів з виконання мінських угод, а й уповноваженими представниками країн-учасниць нормандського формату. Ця пропозиція була категорично відкинута Російською Федерацією.
"9 грудня пропозицію України із закликом до учасників консультацій виступити із зустрічними заявами про повернення в режим припинення вогню з 00: 01 10 грудня 2021 року і прихильністю заходам щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року було відкинуто Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом, Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- 20 листопада повідомлялося, що США закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України.
- 4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.
- Пізніще німецьке видання Bild оприлюднило карту можливого вторгнення Росії до України, яке розгортатиметься у три фази.
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