РФ заявила про завершення військових навчань у Чорному морі

Про це повідомляє Чорноморський флот РФ.



До пунктів постійного базування Кримської та Новоросійської військово-морських баз флоту повернулися понад 20 кораблів.



"У планових навчаннях Чорноморського флоту у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп і загонів десантних кораблів було задіяно понад 20 бойових кораблів різного класу: фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі і ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони", - зазначили в Чорноморському флоті Росії.

Нагадаємо, 26 січня Чорноморський флот Росії розпочав великі військові навчання, на які вийшли кілька корабельних груп.

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