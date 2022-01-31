РФ заявила про завершення військових навчань у Чорному морі
31 січня російські судна повернулися з військових навчань у Чорному морі
Про це повідомляє Чорноморський флот РФ.
До пунктів постійного базування Кримської та Новоросійської військово-морських баз флоту повернулися понад 20 кораблів.
"У планових навчаннях Чорноморського флоту у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп і загонів десантних кораблів було задіяно понад 20 бойових кораблів різного класу: фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі і ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони", - зазначили в Чорноморському флоті Росії.
- Нагадаємо, 26 січня Чорноморський флот Росії розпочав великі військові навчання, на які вийшли кілька корабельних груп.
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