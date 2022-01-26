Росія розпочала військові навчання у Чорному морі

Про це повідомляє Інтерфакс.



"Для виконання завдань за планом навчання у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп та загонів десантних кораблів задіяні фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також тральщики", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що на навчання вийшли "понад 20 кораблів".



Як інформує штаб ЧФ Росії, на маневри, які будуть проведені в акваторії Чорного моря, вийшли "кораблі, бойові катери та судна забезпечення ЧФ у складі корабельних угруповань".

Раніше повідомлялося, що Росія перекидає десант до кордону з Україною.

Крім того, Росія перебазувала винищувачі Су-35 до Білорусі.

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