РФ заявила, що знищила 36 українських БПЛА над Кримом і Чорним морем
У ніч з 28 на 29 жовтня російський агресор заявив, що нібито збив 36 українських БПЛА над Кримом і Чорним морем
Про це заявило міноборони російських терористів.
"Вночі 29 жовтня зупинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ", - пишуть окупанти.
Терористична Росія заявила, що ППО нібито знищила 36 українських БПЛА над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова Крим.
Жодних доказів російські окупанти не продемонстрували.
- У п'ятницю, 27 жовтня, агенти "Атеш" помітили ворожу систему ППО неподалік тимчасово окупованого Сімферополя.
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