Партизани знайшли російську систему ППО неподалік Сімферополя
У п'ятницю, 27 жовтня, агенти "Атеш" помітили ворожу систему ППО неподалік тимчасово окупованого Сімферополя
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Агенти помітили ворожу систему ППО та склад з БК неподалік села Мазанка Сімферопольського району. Поруч також можливо розміщена РЛС, яка координує повітряні цілі. За словами партизан, територія дуже добре охороняється.
"Ми продовжуємо активно займатися розвідувальною діяльністю та виявляти нові розташування засобів протиповітряної оборони окупантів", - пише "Атеш".
Координати: 45.017098, 34.247895.
Фото: Атеш
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