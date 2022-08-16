РФ збільшила до 360 кількість гелікоптерів довкола України, - речник командування Повітряних сил ЗСУ
Росія збільшила угруповання ворожих вертольотів до 360 одиниць, також близько 430 російських літаків знаходиться довкола українських кордонів на різних аеродромах Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 16 серпня.
Як йдеться у повідомленні, РФ збільшила кількість ворожих гелікоптерів, наразі навколо кордонів України налічується близько 360 вертольотів.
"Противник має можливість поповнювати склади, підтягуючи з середини країни авіаційну техніку. Літаків на сьогодні дещо менше: близько 430 ворожих одиниць знаходиться довкола українських кордонів на різних аеродромах Білорусі, Росії та Криму. Але угруповання вертольотів виросло до близько 360 гелікоптерів", - сказав Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ.
За словами Ігната, на початок лютого довкола нашої держави знаходилося близько 700 літальних апаратів: 400 літаків та 250 гелікоптерів. Повітряні сили та сили оборони знищили чимало авіації Росії.
- Раніше повідомлялося, що за добу росіяни завдали 8 ударів гелікоптерами та 4 удари штурмовою авіацією по позиціях ЗСУ і звільнених населених пунктах.
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