Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 16 серпня.

Як йдеться у повідомленні, РФ збільшила кількість ворожих гелікоптерів, наразі навколо кордонів України налічується близько 360 вертольотів.

"Противник має можливість поповнювати склади, підтягуючи з середини країни авіаційну техніку. Літаків на сьогодні дещо менше: близько 430 ворожих одиниць знаходиться довкола українських кордонів на різних аеродромах Білорусі, Росії та Криму. Але угруповання вертольотів виросло до близько 360 гелікоптерів", - сказав Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ.

За словами Ігната, на початок лютого довкола нашої держави знаходилося близько 700 літальних апаратів: 400 літаків та 250 гелікоптерів. Повітряні сили та сили оборони знищили чимало авіації Росії.

Раніше повідомлялося, що за добу росіяни завдали 8 ударів гелікоптерами та 4 удари штурмовою авіацією по позиціях ЗСУ і звільнених населених пунктах.

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