РФ обстріляла Дніпропетровщину й Донеччину: є загиблий і поранені

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Зайнявся гараж. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджено й 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, побито газогони. Зачепило лінію електропередачі. Без світла залишилися майже 1,5 тис. родин", - написав він.

За його даними, дістали поранення двоє чоловіків.

"Через вранішній артобстріл у Нікополі постраждали двоє чоловіків. Обидва мають поранення ніг. Відомо, що один із них – "важкий". Лікарі надають усю необхідну допомогу", - написав чиновник.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Своєю чергою голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про артобстріл Катеринівки Мар'їнської громади. Внаслідок удару одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Також зранку росіяни завдали ударів по Авдіївській і Курахівській громадах, унаслідок чого пошкоджено будинки.