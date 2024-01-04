РФ обстріляла Дніпропетровщину й Донеччину: є загиблий і поранені
Уранці 4 січня російська окупаційна армія здійснила артилерійські обстріли Нікополя Дніпропетровської області та Катеринівки Донецької області
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Зайнявся гараж. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджено й 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, побито газогони. Зачепило лінію електропередачі. Без світла залишилися майже 1,5 тис. родин", - написав він.
За його даними, дістали поранення двоє чоловіків.
"Через вранішній артобстріл у Нікополі постраждали двоє чоловіків. Обидва мають поранення ніг. Відомо, що один із них – "важкий". Лікарі надають усю необхідну допомогу", - написав чиновник.
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Своєю чергою голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про артобстріл Катеринівки Мар'їнської громади. Внаслідок удару одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
Також зранку росіяни завдали ударів по Авдіївській і Курахівській громадах, унаслідок чого пошкоджено будинки.
- Удень 2 січня російська окупаційна армія атакувала Нікополь. Внаслідок артилерійського обстрілу дістали поранення двоє людей.
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