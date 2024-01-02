РФ атакувала Нікополь з артилерії: пошкоджено багатоповерхівки та дитсадок, поранено двох людей

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його даними, поранений 50-річний чоловік перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. Ще один постраждалий 59-річний містянин лікуватиметься амбулаторно.

"Пошкоджені приватне та промислове підприємства, дитсадок, паркова інфраструктура, торговельний павільйон", - написав Лисак.

Окрім того, ворог понівечив три багатоповерхівки, 16 приватних будинків, 5 господарських споруд, із них дві повністю. Зачепило авто, лінію електропередачі та газогони.