РФ зірвала засідання однієї з підгруп ТКГ, аби не обговорювати спалах коронавірусу в ОРДЛО, - Гармаш

Про це заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

Він зазначив, що для того, щоб зірвати засідання підгрупи, російська сторона знову привела засуджену за тероризм в Україні Маю Пирогову.

"Це не можна назвати інакше, ніж навмисними зривов Росією переговорів в гуманітарному треку на тлі закриття КПВВ на Донбасі та гуманітарної катастрофи, викликаної, спровокованим Москвою, спалахом смертності від коронавірусу", - зауважив Гармаш.

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