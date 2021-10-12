РФ зірвала засідання однієї з підгруп ТКГ, аби не обговорювати спалах коронавірусу в ОРДЛО, - Гармаш
Росія зірвала засідання гуманітарної підгрупи в Тристоронній контактній групі, щоб не обговорювати спалах коронавірусу на окупованих територія Донецької та Луганської областей
Про це заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.
Він зазначив, що для того, щоб зірвати засідання підгрупи, російська сторона знову привела засуджену за тероризм в Україні Маю Пирогову.
"Це не можна назвати інакше, ніж навмисними зривов Росією переговорів в гуманітарному треку на тлі закриття КПВВ на Донбасі та гуманітарної катастрофи, викликаної, спровокованим Москвою, спалахом смертності від коронавірусу", - зауважив Гармаш.
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