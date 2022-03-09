РФ змінила близько 8 генералів через те, що вони "не виконали завдання", призначені нові, - Данілов

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на етер телемарафону "Єдині новини".



За словами Данілова, окупанти розчаровані, адже не змогли реалізувати план щодо швидкого захоплення України.



"Вони перейшли в іншу тактику. У них змінили близько 8 генералів через те, що вони не виконали завдання. Призначені нові. Ми чітко розуміємо, що відбувається в РФ. Вони у розпачі. Вже навіть такі, як Соловйов, дають задню... Це наша війна, яку ми обов'язково виграємо", - сказав секретар РНБО Олексій Данілов.



Він також запевнив, що перемога у війні буде за Україною.



"Перемога буде за нами. Це прогнози розвідспільноти США. Чи буде складно? Так, тому що не варто недооцінювати ворога. Ми його лупимо по всіх напрямках, але вони як сарана повзуть. Але ми знаємо, що ми вистоїмо. Це наша земля, нам немає куди відступати і ми будемо її боронити", - заявив Олексій Данілов.

8 березня секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до міжнародних партнерів і НАТО із закликом надати бойову авіацію і засоби ППО, якщо ті не можуть закрити небо над Україною.

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