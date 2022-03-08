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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Від цього залежить, чи вбиватиме Росія далі наших дітей, жінок і батьків": Данілов звернувся до Заходу по бойові літаки і засоби ППО

"Від цього залежить, чи вбиватиме Росія далі наших дітей, жінок і батьків": Данілов звернувся до Заходу по бойові літаки і засоби ППО

8 березня, 2022 вiвторок
14:59
війна з Росією Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до міжнародних партнерів і НАТО із закликом надати бойову авіацію і засоби ППО, якщо ті не можуть закрити небо над Україною.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає Еспресо.TV.

"Одним із базових розрахунків кремля під час розробки плану "Барбаросса–2022" було переконання в традиційній млявості й роузгубленості Заходу, в його опонуванні нахабству московії. Захід всією своєю поведінкою, починаючи з 2007 року, демонстрував безкінечну готовність прогинатися перед російськими вимогами, продавати свої ритуальні "занепокоєння" за газ та нафту, за можливість отримати корупційну синекуру в газпромі, за спокійне й сите життя. І так було до 2022 року, здавалось, так буде і надалі, але після 24-го лютого для росії все одразу пішло не за планом. Захід прокинувся, коли опинився на межі втрати всього того, що складає його сутність: цінності, мораль і принципи", - заявив секретар РНБО.

За його словами, світ згуртувався навколо України, і лінія між світлом і темрявою пролягла по лініях українських окопів.

"Ми вдячні всім за кожний патрон, голос на захист нашої держави та кожне слово в нашу підтримку", - зазначив Данілов.

Він також подякував британським, канадським і нідерландським друзям за останню ініціативу щодо створення Міжнародної групи підтримки України.

Крім того, секретар РНБО вкотре закликав міжнародних партнерів і НАТО надати Україні бойову авіацію і засоби ППО, якщо ті не можуть закрити небо над Україною.

"Саме зараз, у цей момент, у цей день, цю хвилину, ми потребуємо максимально швидкої та практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу, це питання захисту українського неба – передача бойової авіації і засобів ПВО. Від цього залежить, чи буде росія далі вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей. Чи безневинно вбиті, як янголи своїми крилами, закриють наше небо? Але як тоді буде почуватися весь інший світ?! Якщо НАТО не хоче або неспроможне "закрити небо" над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах", - наголосив секретар РНБО.

  • Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Маріуполі від зневоднення померла дитина і звернувся до країн-партнерів з вимогою закрити небо над Україною.
  • Триває тринадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та із застосуванням високоточної зброї.

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ППО
повітряний простір
бойові літаки
НАТО
Олексій Данілов
війна новини
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