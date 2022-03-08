"У Маріуполі вперше від зневоднення померла дитина": Зеленський вимагає від країн-партнерів закрити небо від РФ, яка бомбить мирні міста
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Маріуполі від зневоднення померла дитина і звернувся до країн-партнерів з вимогою закрити небо над Україною
Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"У Маріуполі вперше за десятки років, мабуть, вперше з часів вторгнення нацистів від зневоднення померла дитинка. Почуйте мене, сьогодні, шановні партнери, від зневоднення померла дитина, у 2022 році", - сказав Зеленський.
Він додав, що українці борються вже 13 день.
"Знищуємо окупантів всюди, де можемо, але є небо. Сотні російських крилатих ракет, сотні бойових літаків окупантів, сотні гвинтокрилів - так, ми їх знищуємо. Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні", - наголосив президент.
За його словами, РФ має ще достатньо машин для вбивства, ракет для терору та 500-кілограмових бомб.
"Щоб скидати їх на нас - на звичайних людей, на Чернігів, на Київ, Одесу і Харків, Полтаву й Житомир, на десятки й десятки українських міст, на мільйони мирних українських людей. 13 днів, коли ми чуємо тільки обіцянки, 13 днів, коли нам кажуть що ось-ось буде допомога у небі, будуть літаки, нам їх передадуть", - заявив Зеленський.
Він заявив, що провина за смерть людей від авіаударів в Україні - на РФ, на тих, хто видає і виконує ці накази.
"Провина - на окупантах, але відповідальність за це - і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити, десь там, на Заході, десь там в кабінетах очевидно необхідне рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських вбивць, хто не врятував українські міста від авіаударів, хоча може", - резюмував президент.
- Нагадаємо, 4 березня президент України Володимир Зеленський поскаржився на саміт НАТО, де прийняли рішення не робити безпілотну зону над територією України.
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