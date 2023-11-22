"РФ зробила зеків основним джерелом поповнення втрат": Зеленський провів щоденний селектор

Про це він написав у telegram.

"Заслухали інформацію від розвідок стосовно деяких міжнародних подій, а також планів ворога. Армія РФ на цьому етапі зробила зеків основним джерелом поповнення втрат на полі бою", - написав президент.

За його словами, він заслухав звіти про надходження боєприпасів, техніки, обладнання та розподіл між бригадами. Крім цього, лідер держави отримав звіти щодо ліквідації наслідків обстрілів цивільної інфраструктури в Херсоні, Бериславі, Нікополі. Також говорили про ситуацію на фронті: "Складна погода, складна оборона на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках. Наступальні дії на півдні".

"Хороші результати демонструє чорноморський "зерновий коридор". Останні дні були рекордними за обсягами перевезених вантажів", - повідомив Зеленський.