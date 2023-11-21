Зеленський: Росія буде воювати, поки США та Китай разом не зупинять її
Президент України Володимир Зеленський заявив, що змусити Росію зупинити наступ на Україну і вивести свої війська можуть спільними закликами США та Китай
Про це він сказав в інтерв'ю The Sun.
"Україна сьогодні перебуває в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни. І я справді думаю, що наступати Росія продовжить до того моменту, поки США та Китай спільно не закликатимуть її вивести свої війська з української території", - сказав Зеленський.
За словами президента, війна ХАМАСу проти Ізраїлю відвернула світову увагу від подій в Україні. Зеленський вважає, що напад терористів ХАМАС був "великим бажанням Росії".
Він підкреслив зв'язки Москви з прихильниками ХАМАСу в Ірані. Ця країна посилила військові зусилля Росії, поставивши смертоносні безпілотники-камікадзе Shahed.
Окрім того, президент України відповів на заяви колишнього президента США Дональда Трампа про те, що на посаді лідера країни знову він зможе завершити війну в Україні за один день.
Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом.
"Якщо у нього є реальний план, будь ласка, нехай покаже нам. Але у цій війні вже досить слів", - наголосив він.
За словами президента України, будь-який план, який передбачає передачу Росії тимчасово окупованих регіонів сходу та Криму, не є мирним планом.
"Наша країна не буде готова до такого мирного плану. Це не мирний план. Це завершення війни на користь Росії", - підкреслив голова держави.
Він також попередив, що такий план провалиться, тому що Росія займе територію, наростить силу і знову атакує, як це було в період між 2014 і торішнім вторгненням.
- Крім того, Володимир Зеленський попередив військове керівництво не втручатися у політичні справи, адже генерали ризикують отримати непокору з боку солдатів.
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