РФ звинуватила Україну в атаці ракетою на Крим
Ввечері суботи, 7 жовтня, міністерство оборони Росії звинуватило Україну у нібито атаці ракетою на тимчасово окупований Крим
Про це пише міноборони РФ.
"7 жовтня близько 22:00 київський режим здійснив спробу терористичної атаки по території Республіки Крим зенітною ракетою комплексу ППО С-200, переобладнаною в ударний варіант", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО нібито збила ракету у повітрі.
- Уранці того ж дня Росія звинуватила Україну в атаці ракетами "Точка-У" та "градами" по території Бєлгородської області, внаслідок чого нібито загинула одна людина і пошкоджені будівлі.
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