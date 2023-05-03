Про це і не тільки писали світові медіа 3 травня:

The New York Times

Росія звинуватила Україну в нічному нападі безпілотників на Кремль, кажуть, хотіли вбити Путіна. У Кремлі заявили, що російські спецслужби збили два безпілотники і що самого Путіна в той час не було у величезному комплексі. Проте Україна заперечує свою причетність до безпілотників. "Україна, безумовно, не має нічого спільного з атаками безпілотників на Кремль", – зазначає радник президента Михайло Подоляк. У NYT вважають, що Україна посилює атаки на російські військові опорні пункти перед очікуваним контрнаступом.

Тим часом американські чиновники заявляють, що Вашингтон не мав жодної попередньої інформації про атаку на Кремль. Адміністрація Байдена стурбована можливістю українського удару по Кремлю через побоювання, що будь-яка така атака може спричинити різку ескалацію війни. Разом із тим колишній високопосадовець Пентагону та офіцер ЦРУ Мік Малрой припускає: "Росія, можливо, фабрикує це, щоб використати як привід для нападу на президента Зеленського".

У виданні відзначають, що заява Росії з'явилася саме в той час, коли Україна готується до контрнаступу. "Російська заява про те, що Україна націлила на Кремль ударні безпілотники, пролунала у вирішальний момент війни, коли Україна готує десятки тисяч солдатів і посилює удари, спрямовані на ослаблення російських сил перед очікуваним контрнаступом", – пише NYT.

The Washington Post

WP публікує заяву Росії, наголошуючи серед іншого, що її неможливо підтвердити із незалежних джерел. "Київський режим здійснив спробу завдати удару з безпілотника по кремлівській резиденції президента Російської Федерації, – йдеться в заяві. – Розцінюємо ці дії як спланований терористичний акт і замах на життя президента Російської Федерації, здійснений напередодні Дня Перемоги, параду 9 травня". Медіа також підкреслює такий момент у заяві:"Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю там і тоді, де і коли вона вважатиме за потрібне".

The Guardian

Група північноєвропейських країн підтримала Україну на шляху до членства в НАТО та ЄС після спільної заяви під час візиту президента Зеленського до Фінляндії, повідомляють у ЗМІ. Прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір також заявила, що Україна буде "головною темою" саміту Ради Європи в столиці країни Рейк'явіку наприкінці травня.

На фоні цього Guardian також публікує відповідь Зеленського на заяви Росії, цитуючи українського президента: "Ми не нападаємо на Путіна чи Москву, ми воюємо на своїй території".

Ще в одному матеріалі видання пише про російські обстріли Херсона та загиблих внаслідок них. "Удари, завдані рано в середу, останні в низці атак за останній тиждень, сталися після витоку документів Пентагону, які свідчать про те, що у вівторок в Україні закінчаться ракети для її основної системи протиповітряної оборони С-300, якщо Київ терміново не знайде їм замінників", – підкреслюють у Guardian.

Також розповідає медіа про бої у дельті Дніпра. У дельті Дніпра під Херсоном триває битва за кожен клаптик простору. Видання ділиться історією місцевої мешканки, працівниці зачиненого херсонського театру, яка з вікна свого дому бачить берег Дніпра, окупований російськими військами. "Ми дуже добре чуємо, що відбувається на річці. Більшість ночей. Обстріли та кулеметні черги", – каже Аліна Спиридонова. Іноді вона чує бої на річці. Журналісти підводять думку до того, що боротьба у дельті, про яку значно менше говорять, насправді має велике значення у війні.

BBC

Як і більшість міжнародних ЗМІ, BBC не оминає теми безпілотників над Кремлем, зокрема акцентує на заяві Зеленського про непричетність України до цього, а також на повідомленні від США про те, що вони ставляться до російських заяв з великою обережністю.

CNN

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні нового пакету безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів. За словами Блінкена, пакет включатиме "додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, гаубиць, артилерійські і танкові боєприпаси, протитанкову зброю, ракети, стрілецьку зброю і боєприпаси, вантажівки і причепи для перевезення важкої техніки, а також запчастини та інше польове обладнання, необхідне для зміцнення українських захисників на полі бою".

Після масованого російського обстрілу у Херсоні щонайменше 17 загиблих. "Це цивільні особи, яких Росія позбавила основоположного права на життя", – цитує видання уповноваженого Дмитра Лубінця. Лубінець звинуватив Росію у цілеспрямованих обстрілах цивільного населення.

Gazeta Wyborcza

"Виборча" пише про те, що у Росії закінчуються боєприпаси. Проте, вважають у медіа, в українців справи можуть бути не надто кращими. Попри поставки та заяви Росії про виробництво достатньої кількості боєприпасів, окупантам все ж буде не досить цієї кількості для вирішальних рухів на полі бою. Тим часом певні перебої може відчувати й українське військо.