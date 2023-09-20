РФ звозить студентів-педагогів на ТОТ для "роботи" з українськими дітьми, - ЦНС
Російські студенти з Саратова приїхали до України, щоб вчити українських дітей "історії рідного краю". Водночас у Донецьку РФ створює військове командне училище
Про це інформує Центр національного спротиву.
Росіяни навчатимуть українських дітей історії та російської мови. Тобто псевдоісторію рідного краю викладатимуть студенти з Саратова. Це частина програми "Педагогічний десант".
"Фактично гастролери з РФ будуть проводити тут політику геноциду щодо знищення свідомості цілого покоління українців". - пояснюють у пресслужбі.
Так звані освітяни мають викладати саме ті уроки, де дітям будуть розповідати про їх належність до Росії й перекладати відповідальність за війну на Україну.
Водночас у тимчасово окупованому Донецьку Росія створює військове командне училище під керівництвом міністерства оборони. Планується, що це буде вища освітня установа "Донецьке высшее общевойсковое командное училище", яка має почати свою діяльність до 1 грудня 2023 року.
Заплановано, що в закладі буде навчатися близько 3,5 тис. осіб, включаючи курсантів. Основою для створення училища стало терористичний навчальний заклад, який працював з 2015 року для підготовки бойовиків псевдоармії "ДНР".
- За даними ЦНС, Росія планує навчати майбутніх співробітників ФСБ і поліції на базі захоплених університетів - Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького і Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.
- Крім того, окупанти намагаються залучити підлітків у тимчасово окупованому місті Мелітополь до своєї "медіашколи", де вони мають навчитися робити пропаганду проти України.
- Також починаючи з вересня окупаційна адміністрація тимчасово захоплених українських територій організовує масові поїздки учнів до Санкт-Петербурга та Москви під виглядом "культурної карти".
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