РФ звозить студентів-педагогів на ТОТ для "роботи" з українськими дітьми, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

Росіяни навчатимуть українських дітей історії та російської мови. Тобто псевдоісторію рідного краю викладатимуть студенти з Саратова. Це частина програми "Педагогічний десант".

"Фактично гастролери з РФ будуть проводити тут політику геноциду щодо знищення свідомості цілого покоління українців". - пояснюють у пресслужбі.

Так звані освітяни мають викладати саме ті уроки, де дітям будуть розповідати про їх належність до Росії й перекладати відповідальність за війну на Україну.

Водночас у тимчасово окупованому Донецьку Росія створює військове командне училище під керівництвом міністерства оборони. Планується, що це буде вища освітня установа "Донецьке высшее общевойсковое командное училище", яка має почати свою діяльність до 1 грудня 2023 року.

Заплановано, що в закладі буде навчатися близько 3,5 тис. осіб, включаючи курсантів. Основою для створення училища стало терористичний навчальний заклад, який працював з 2015 року для підготовки бойовиків псевдоармії "ДНР".