Річка Дніпро у Херсоні повернулась у межі русла, - Міндовкілля
Після підриву росіянами Каховської ГЕС річка Дніпро у районі Херсону повернулась у межі русла. Сумарний спад води становить 5,35 метра
Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Зазначається, що рівень води на позначці "Херсон" становить 0,33 м за балтійською системою. За добу він знизився на 4 см, сумарний спад із часу підриву Каховської ГЕС - 5,35 м.
У районі природного парку Нижньодніпровський середній рівень води близько 0,30 м. Крім цього, вода продовжує спадати у нацпарку "Великий Луг".
"Під загрозою осушення залишається водно-болотне угіддя "Сім маяків" у пониззі Маячанської балки. Архіпелаг "Великі та Малі Кучугури" повністю осушений. У нацпарку "Кам’янська Січ" рівень знизився орієнтовно на понад 13 м", - йдеться у повідомленні.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її було повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
- У ЦНС розповіли, що в тимчасово окупованих Олешках, що на лівобережжі Херсонщини, могло загинути щонайменше 500 людей внаслідок підриву Каховської ГЕС.
- Станом на 20 червня загинула щонайменше 21 людина на правобережжі Херсонщини.
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