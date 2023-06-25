Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що рівень води на позначці "Херсон" становить 0,33 м за балтійською системою. За добу він знизився на 4 см, сумарний спад із часу підриву Каховської ГЕС - 5,35 м.

У районі природного парку Нижньодніпровський середній рівень води близько 0,30 м. Крім цього, вода продовжує спадати у нацпарку "Великий Луг".

"Під загрозою осушення залишається водно-болотне угіддя "Сім маяків" у пониззі Маячанської балки. Архіпелаг "Великі та Малі Кучугури" повністю осушений. У нацпарку "Кам’янська Січ" рівень знизився орієнтовно на понад 13 м", - йдеться у повідомленні.