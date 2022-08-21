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Річки міліють і стають непрохідними для барж: посуха в Європі може стати найбільшою за 500 років 

21 серпня, 2022 неділя
11:49
Світ Китай посуха

Сильна посуха може мати такі ж драматичні наслідки для харчової промисловості та енергетики, як дефіцит поставок і зростання цін через вторгнення Росії в Україну

Про масштабну посуху у Європі повідомляє The Guardian. 

"По всій Європі посуха перетворює колись могутні річки на цівку, що може мати драматичні наслідки для промисловості, вантажних перевезень, виробництва енергії та харчових продуктів, – так само, як дефіцит поставок і зростання цін через вторгнення Росії в Україну", -– йдеться у матеріалі видання. 

Найдовшу річку Франції – Луару – місцями можна перейти пішки, а Рейн стає непрохідним для барж. 

Вродовж майже двох місяців у західній, центральній і південній Європі не було істотних опадів і їх не передбачають найближчим часом. Відтак метеорологи прогнозують, що цьогорічна посуха може стати найгіршою на континенті за понад 500 років.

Через обміління річок, багато барж, які перевозять вугілля для електростанцій і життєво важливу сировину для промислових гігантів, уже працюють із потужністю приблизно на 25%, щоб зменшити свою осадку. Як наслідок, вартість доставки до п’яти разів.

Повна зупинка руху барж на Рейні сильно вдарить по економіці Німеччини та Європи: експерти підрахували, що шестимісячне призупинення у 2018 році коштувало близько 5 мільярдів євро (4,2 мільярда фунтів стерлінгів).

Річки Франції не є такими ключовими вантажними артеріями, але вони служать для охолодження атомних станцій, які виробляють 70% електроенергії в країні. Правила регулюють, наскільки АЕС можуть підвищити температуру річки, коли вони скидають охолоджуючу воду. Річки Гаронна, Рона та Луара вже занадто теплі, щоб скидати охолоджуючу воду, тож минулого тижня французький ядерний регулятор дозволив п’ятьом електростанціям тимчасово порушити правила.

У найдовшій річці Італії – По – рівень води на два метри нижче норми. Через відсутність тривалих дощів у регіоні з листопада виробництво кукурудзи та рису для різотто сильно постраждало. Зокрема, виробники рису попереджають, що можуть втратити до 60% урожаю. 

Низькі рівні річок і висока температура води можуть виявитися фатальними для багатьох видів. Минулого тижня в Баварії температура Дунаю сягнула 25°C, а до середини місяця може досягти 26,5°C, тобто вміст кисню впаде нижче шести частин на мільйон, що є смертельним для форелі.

Норвегія заявила, що надзвичайно низькі рівні її водосховищ можуть змусити її обмежити експорт електроенергії.


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