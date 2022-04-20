"Рідні маріупольці, ви нам потрібні, вас чекає ваша громада, ваша держава": мер Маріуполя повідомив про план сьогоднішньої евакуації з міста
Вадим Бойченко зауважив, що сьогодні, 20 квітня, о 14:00 запланована евакуація людей з окупованого міста Маріуполя
Про це він сказав в етері Espreso TV.
Мер міста наголосив, що збір містян буде відбуватись на перетині двох вулиць: вулиці Таганрозької та вулиці 130-ої Таганрозької дивізії – в районі Пивзаводу. Також автобуси зупинятимуться на таких локаціях: проспект Перемоги біля заводоуправління "Азовсталі" та бульвару Шевченка на кільці біля Порт-Сіті.
"Рідні наші маріупольці, почуйте нас, ви нам потрібні. Сьогодні вас чекає держава Україна, вас чекає ваша громада. Ми дуже хочемо, щоб сьогодні ви виїхали на підконтрольну частину України – в місто Запоріжжя, там сьогодні безпечно. В Запоріжжі вас вже чекають і готові забезпечити всім необхідним: харчовими продукти, предмети першої необхідності, медикаментами та усім іншим. Та головне – ви будете у безпеці", – наголосив Бойченко.
Мер додав, що колона автобусів буде рухатись за напрямком: Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя. За словами Бойченка, понад 6 тисяч українців матиме змогу добратись до безпечних місць.
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