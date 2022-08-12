Рідні та близькі полонених або зниклих українських військових зможуть шукати дані про них у Telegram-боті Національного інформбюро

Про це повідомляє у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За допомогою цього боту близькі військових зможуть здійснити швидкий пошук даних про полонених або зниклих.

Для визначення статусу розшукуваної особи слід подати ідентифікаційний код, ПІБ, номер телефону та дату народження особи, яка розшукує, а також ПІБ, дату народження та ідентифікаційний номер розшукуваної особи.

Читайте також: Оленівка - наша Катинь. Як врятувати полонених оборонців Маріуполя

У результаті пошуку рідні та близькі зможуть отримати у чат-боті один із поточних статусів полоненого:

1. Про особу немає даних у реєстрі НІБ. Якщо їх не вносили, чат-бот запропонує додати ці відомості.

2. Дані є, але в базі даних НІБ немає відомостей, чи перебуває особа в полоні.

3. Дані є, особа ймовірно перебуває в полоні (бракує підтвердження від Міжнародного комітету Червоного Хреста – МКЧХ).

4. Дані про особу є в базі НІБ, перебування в полоні підтверджено МКЧХ.

5. Полонена особа звільнена під час обмінів.

Раніше, 5 серпня, СБУ повідомила про запуск онлайн-сервісу з пошуку військовополонених і зниклих безвісти в умовах війни.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb