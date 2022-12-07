Про це повідомив посол України у Ризі Олександр Міщенко у facebook.

Так, до Києва 6 грудня відправили 49 дизельних генераторів потужністю 5 кВа кожен і 100 теплових гармат потужністю 25 кВт. Друга партія енергетичного обладнання, яка включатиме ще 30 дизельних генераторів потужністю 5 кВа, а також 5 генераторів потужністю 80-100 кВа прибудуть в Київ вже до кінця грудня цього року.

Енергетичне обладнання надається Ризькою міською радою для нейтралізації негативних наслідків через російські обстріли столиці України, і є частиною загальної партії допомоги Києву від міста-побратима Риги загальною вартістю 200 тис. євро, каже посол.

Вони будуть використані для облаштування пунктів обігріву, які організовуються місцевою владою у кожному районі столиці, а також комунальними службами для проведення ремонту систем електро- та теплопостачання.

Міщенко додав, що акція надання допомоги від міста-побратима Києва - Риги, реалізується Ризькою міською думою разом із благодійним фондом Ziedot.lv. Вона проходить під гаслом "Світла і тепла від Риги Києву!"

Раніше стало відомо, що Євросоюз надасть Україні ще 40 генераторів, щоб допомогти підтримувати нормальне життя за тривалої відсутності електропостачання.

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