Про це повідомив Жозеп Боррель у твіттері.

"Росія намагається зламати дух українців, б’ючи по енергетичній інфраструктурі та використовуючи зимові умови як зброю проти цивільного населення", - написав він.

Тому Євросоюз надасть Україні через механізм цивільного захисту ще 40 генераторів, щоб допомогти підтримувати нормальне життя за тривалої відсутності електропостачання.

"На зустрічі G7 ми скоординували підтримку. ЄС надає ще 40 генераторів на додачу до тих 550, які вже надали через механізм цивільного захисту", - додав Боррель.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.

В Укренерго повідомили, що Україна планує закуповувати електроенергію у Європи.

Фінляндія передасть Україні енергетичне обладнання, необхідне для стабілізації системи.

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