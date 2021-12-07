Рік позбавлення волі: прокуратура винесла вирок палію державного прапора у Маріуполі

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура у Facebook.



"За публічного обвинувачення, яке у Іллічівському районному суді Маріуполя підтримували прокурори Лівобережної окружної прокуратури Донецької області, 17-річного юнака визнано винним у публічній нарузі над Державним Прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України)", - йдеться в повідомленні.



Прокурори в суді довели, що 7 серпня 2021 року мешканець Маріуполя, перебував у лісозмузі на території Кальміуського району, підпалив Державний Прапор України, після чого виклав його фото в одній з соціальних мереж.



Суд призначив неповнолітньому покарання у вигляді 1 року позбавленні волі з випробуванням на 1 рік.



Нагадаємо, 7 серпня 2021 року 17-річний хлопець з Маріуполя у кущах неподалік школи знайшов держпрапор України та підпалив його. Свої дії він зняв на телефон та виклав фото в одну з соцмереж.

7 вересня його справу щодо наруги над державним прапором передали до суду.