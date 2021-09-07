У Маріуполі судитимуть підлітка, який підпалив державний прапор
До суду передали справу щодо неповнолітнього жителя Маріуполя, який обвинувачується у нарузі над державним прапором України
Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Завершено досудове розслідування та відомство направило обвинувальний акт до суду.
Слідчі встановили, що 7 серпня 17-річний хлопець у кущах неподалік школи знайшов держпрапор України та підпалив його.
Свої дії він зняв на телефон та виклав фото в одну з соцмереж.
Зловмисника звинувачують за ч. 1 ст. 388 КК України Стаття передбачає штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або тюремний строк до 3 років.
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