"Рік тому ходила пішки, бачачи гарні машини з літерами "Z" і "V" не боячись": на Херсонщині медсестра-зрадниця зливала ворогу персональні дані воїнів ЗСУ
Служба безпеки затримала ще одну російську агентку у результаті контрдиверсійних заходів у звільненому Херсоні. Нею виявилась медсестра однієї з місцевих лікарень
Про це інформує СБУ.
Під час окупації РФ Херсонщини жінка була завербована кадровим співробітником ФСБ. За його завданням після звільнення регіону вона залишилась у місті і продовжила працювати у медзакладі для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.
"У подальшому зловмисниця збирала для агресора установчі дані українських захисників, які проходили лікування в медичній установі. Також вона шпигувала за місцями базування Сил оборони, які дислокуються на території обласного центру", - ідеться у повідомленні.
Крім того, російська агентка фіксувала наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Херсона і передавала відповідні звіти до ФСБ через месенджер. Розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних вогневих ударів по місту.
Як встановили слідчі, у поле зору російської спецслужби жінка потрапила через публічну підтримку загарбників в одній із антиукраїнських груп у телеграм.
Фото: telegram/СБУ
- Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня.
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