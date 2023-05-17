Про це інформує СБУ.

Під час окупації РФ Херсонщини жінка була завербована кадровим співробітником ФСБ. За його завданням після звільнення регіону вона залишилась у місті і продовжила працювати у медзакладі для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

"У подальшому зловмисниця збирала для агресора установчі дані українських захисників, які проходили лікування в медичній установі. Також вона шпигувала за місцями базування Сил оборони, які дислокуються на території обласного центру", - ідеться у повідомленні.

Крім того, російська агентка фіксувала наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Херсона і передавала відповідні звіти до ФСБ через месенджер. Розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних вогневих ударів по місту.

Як встановили слідчі, у поле зору російської спецслужби жінка потрапила через публічну підтримку загарбників в одній із антиукраїнських груп у телеграм.

Фото: telegram/СБУ