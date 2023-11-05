Рік війни з ХАМАС коштуватиме Ізраїлю $51 млрд
За попередніми оцінками міністерства фінансів Ізраїлю, війна з ХАМАС коштуватиме для країни 51 млрд доларів, з урахуванням того, що бойові дії триватимуть не більше року
Про це повідомляє фінансове ізраїльське видання Calcalist з посиланням на дані міністерства фінансів.
"Наприкінці минулого тижня розрахунки та оцінки привели до "золотого числа" — хоча воно лише попереднє, дуже мінливе та за багатьох вихідних припущень: 51 мільярдів доларів, що становить близько 10% ВВП", - йдеться у повідомленні.
Основні припущення, які лягли в основу оцінки, такі: подія триває від 8 місяців до року, тобто завершиться до кінця 2024 року, без участі Ірану та Ємену, а також близько 350 тисяч мобілізованих ізраїльських резервістів незабаром повернуться до роботи.
За даними джерела, попередня оцінка у 200 млрд шекелів (51 млрд доларів), яка становить близько 10% ВВП Ізраїлю - "оптимістична". Зазначається, що половина витрат припадає на оборону, що становлять близько 1 млрд шекелів на день. Ще 40-60 млрд шекелів становитиме втрата доходів, 17-20 млрд - компенсація бізнесу і 10-20 млрд шекелів - реабілітація постраждалих.
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Ізраїль вперше у світі збив балістичну ракету за межами стратосфери Землі - її запустили з Ємену в напрямку ізраїльського портового міста Ейлат.
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