Рік війни з ХАМАС коштуватиме Ізраїлю $51 млрд

Про це повідомляє фінансове ізраїльське видання Calcalist з посиланням на дані міністерства фінансів.

"Наприкінці минулого тижня розрахунки та оцінки привели до "золотого числа" — хоча воно лише попереднє, дуже мінливе та за багатьох вихідних припущень: 51 мільярдів доларів, що становить близько 10% ВВП", - йдеться у повідомленні.

Основні припущення, які лягли в основу оцінки, такі: подія триває від 8 місяців до року, тобто завершиться до кінця 2024 року, без участі Ірану та Ємену, а також близько 350 тисяч мобілізованих ізраїльських резервістів незабаром повернуться до роботи.

За даними джерела, попередня оцінка у 200 млрд шекелів (51 млрд доларів), яка становить близько 10% ВВП Ізраїлю - "оптимістична". Зазначається, що половина витрат припадає на оборону, що становлять близько 1 млрд шекелів на день. Ще 40-60 млрд шекелів становитиме втрата доходів, 17-20 млрд - компенсація бізнесу і 10-20 млрд шекелів - реабілітація постраждалих.