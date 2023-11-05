Ізраїль вперше у світі збив балістичну ракету в космосі, - The Telegraph
Ізраїль вперше у світі збив балістичну ракету за межами стратосфери Землі - її запустили з Ємену в напрямку ізраїльського портового міста Ейлат
Про це пише The Telegraph.
Ракету збили завдяки системі протиракетної оборони Arrow, яка використовує гіперзвуковий перехоплювач для знищення ракет у космосі. До цього балістична ракета пролетіла майже 160 км над Аравійським півостровом.
Міністерство оборони Ізраїлю опублікувало відео, на якому показано момент перехоплення - на ньому ледве помітна циліндрична форма балістичної ракети, що наближається, після чого на ролику видно вибух.
У заяві ЦАХАЛу йдеться, що системи ВПС відстежили траєкторію ракети та перехопили її "у найбільш відповідний час".
На фотографіях з Ейлата видно сліди диму від системи Arrow, а жителі повідомляли, що чули потужний вибух із землі. Єменські хусити, своєю чергою, також оприлюднили кадри, які нібито показують, як ракета була запущена. Нею виявилась Qader – вдосконалена версія іранської розробки Shahab 3.
Зазначається, що Qader несе осколково-фугасну боєголовку та має радіус дії, який дає хуситам змогу обстрілювати весь Ізраїль. Саме для запобігання цій загрозі була розроблена ізраїльська система Arrow, яку вперше застосували приблизно 25 років тому. У той час, як інші системи протиракетної оборони спочатку призначалися для збивання літаків, Arrow була першою, що була розроблена спеціально для збивання балістичних ракет великої дальності на набагато більших висотах і швидкостях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.28 Купівля 37.28Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе