Ринок виробництва дронів для ЗСУ монополізували Укроборонпром і Міноборони, - голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Трояк
Голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк розповів, що чиновники з Укроборонпрому та Міноборони блокують закупку безпілотників для ЗСУ від інших виробників
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"За всі 9 років війни дрони для української армії постачали лише волонтери. Міністерство оборони України відмовлялось їх закуповувати в масовій кількості, спираючись на бюрократичні проблеми. Вони акцентували на тому, що безпілотники не є військовою технікою", - пояснив Трояк.
Голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників повідомив, що чиновники з Міноборони не зацікавлені, щоб дрони закуплялись масово в інших виробників, крім затверджених міністерством
"Ми дуже багато разів звертались до Генштабу. Коригували вогонь з міномета за допомогою безпілотників. Проте на жаль ані при минулій владі, ані при цій не була зроблена жодна велика закупка дронів з тепловізорами. Оскільки фактично весь цей сектор монополізований чиновниками з Укроборонпрому та Міноборони. Вони не зацікавлені, щоб дрони закуплялись масово у всіх виробників", - додав він.
- 19 жовтня "Армія дронів" відправила 179 безпілотників Matrice і Mavic для ЗСУ на Сході, Півдні й у прикордонні Півночі України
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