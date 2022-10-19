"Армія дронів" передала 179 безпілотників для ЗСУ на Сході та Півдні України
"Армія дронів" відправила 179 безпілотників Matrice і Mavic для ЗСУ на Сході, Півдні й у прикордонні Півночі України
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.
"Армія дронів та UNITED24 продовжують посилювати ЗСУ - ще 179 безпілотників вирушили на передову. 146 Mavic 3 та 33 Matrice RTK 300 розподілені по всій лінії фронту. "Пташки" вирушили на Херсонський, Донецький, Харківський, Луганський, Запорізький напрямки та в прикордонні області на Півночі країни", - наголосив він.
Mavic 3 допоможуть військовим оперативно виявляти техніку, переміщення ворога та корегувати артилерію по російських позиціях. Ці дрони знімають відео у форматі 4К, що дає змогу дізнатися місце перебування загарбників і не потрапити під їхній вогонь.
Потужніші безпілотники Matrice RTK 300 передали на гарячі точки, щоб завдяки ним знаходити найбільш замасковані позиції росіян і працювати по них артилерією. Українські захисники оперативно отримують інформацію про розташування окупантів і знищують їх.
- 1 липня в Україні оголосили про запуск проєкту "Армія дронів", який передбачатиме закупівлю та ремонт безпілотників для ЗСУ й навчання пілотів.
- Станом на 7 липня перша партія безпілотників "Армії дронів" вирушила на фронт.
- 25 липня Михайло Федоров писав, щодДля Збройних сил України придбають дрони з технологією штучного інтелекту на суму 260,5 млн грн.
- 4 жовтня повідомили, що за 3 місяці "Армія дронів" зібрала кошти на майже тисячу безпілотників для ЗСУ.
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