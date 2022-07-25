Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

"Вже скоро на фронті з'являться супердрони. І це завдяки вашим пожертвам! Підписали перші договори на 260,5 млн грн на закупівлю безпілотників для "Армії дронів", - пише Федоров.

Міністр цифрової трансформації розповів, що "Армія дронів" скоро отримає й відправить на фронт 78 мультикоптерів Matric, 2 системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate, а також 20 дронів-розвідників Fly Eye.



"Це 78 мультикоптерів Matrice, які оснащені технологією штучного інтелекту. Вони вміють записувати високоякісні відео, фокусуватись на цілях та дистанційно визначати потенційну небезпеку.Також це 2 наземні системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate, які придбали завдяки ініціативі Monobank. Готуємо маркери, щоб ви могли залишити на них послання окупантам. Ну і суперзірка закупівлі – 20 Fly Eye, одні з найкращих дронів-розвідників в світі", - пише Федоров.

Також міністр зазначив, що 100 млн грн на безпілотники перерахував підприємець у сфері космічних технологій Максим Поляков, що значно прискорило придбання необхідної для ЗСУ техніки.

Перша партія безпілотних літальних апаратів від "Армії дронів" уже працює на фронті.

Через платформу UNITED24 зібрали понад 510 млн грн на дрони для Збройних сил України.

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