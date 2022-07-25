"Армія дронів": для ЗСУ придбають безпілотники з технологією штучного інтелекту
Для Збройних сил України придбають дрони з технологією штучного інтелекту на суму 260,5 млн грн
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.
"Вже скоро на фронті з'являться супердрони. І це завдяки вашим пожертвам! Підписали перші договори на 260,5 млн грн на закупівлю безпілотників для "Армії дронів", - пише Федоров.
Міністр цифрової трансформації розповів, що "Армія дронів" скоро отримає й відправить на фронт 78 мультикоптерів Matric, 2 системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate, а також 20 дронів-розвідників Fly Eye.
"Це 78 мультикоптерів Matrice, які оснащені технологією штучного інтелекту. Вони вміють записувати високоякісні відео, фокусуватись на цілях та дистанційно визначати потенційну небезпеку.Також це 2 наземні системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate, які придбали завдяки ініціативі Monobank. Готуємо маркери, щоб ви могли залишити на них послання окупантам. Ну і суперзірка закупівлі – 20 Fly Eye, одні з найкращих дронів-розвідників в світі", - пише Федоров.
Також міністр зазначив, що 100 млн грн на безпілотники перерахував підприємець у сфері космічних технологій Максим Поляков, що значно прискорило придбання необхідної для ЗСУ техніки.
- Перша партія безпілотних літальних апаратів від "Армії дронів" уже працює на фронті.
- Через платформу UNITED24 зібрали понад 510 млн грн на дрони для Збройних сил України.
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