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Головна війна з Росією "Армія дронів": за 3 місяці зібрали на майже тисячу безпілотників для ЗСУ

"Армія дронів": за 3 місяці зібрали на майже тисячу безпілотників для ЗСУ

4 жовтня, 2022 вiвторок
10:51
війна з Росією "Армія дронів" прозвітувала про 3 місяці роботи

Проєкт "Армія дронів" прозвітував про 3 місяці роботи та розповів скільки отримано БПЛА та навчено операторів

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Він розповів, що за цей час підписали контракти на 1,9 млрд грн — це 986 безпілотників для ЗСУ. Частина з них вже на фронті, решта — скоро також будуть працювати на перемогу.

Дрони-камікадзе WARMATE 3.0. виявляють та вражають легкоброньовану техніку та засоби ППО. PENGUIN C-MIL Mk 2 UAS передають дані зашифрованими цифровими каналами, тож надійно захищені від перешкод. 

Сотні дронів DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel evo 2, українських UkrJet, Skyeton та SKIF допомагають нашим воїнам ефективніше вести розвідку та зберігати життя.

Також Федоров зазначив, що спільно з 17 школами навчили понад 1000 професійних операторів БПЛА. Бо для успішної розвідки і довгого життя дрона на фронті потрібно вміти професійно ним керувати.

Міністр додав, що ціль проєкту — забезпечити потужними дронами всю лінію фронту. Та закликає не забувати дронатити за цим посиланням (https://u24.gov.ua/uk/dronation).

  • Нагадаємо, нещодавно голлівудська зірка, актор із "Зоряних війн" Марк Гемілл став амбасадором фандрейзингової платформи United24 – збиратиме кошти на "Армію дронів".

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