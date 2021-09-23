Ринок землі: українці зареєстрували понад 20 тис. угод з продажу сільгоспділянок

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики.



Згідно з повідомленням, станом на 23 вересня укладено 20 392 угоди в рамках ринку землі. Загальна площа земель, щодо якої зареєстровано відповідні правочини, складає 50 247 га.



Зазначається, що заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали 5 030 нотаріусів. Всього зареєстровано 5 652 заяви, з яких 4 994 - погоджено, 3 - в черзі на розгляд, 655 - отримали відмову. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb