Ринок землі: українці зареєстрували понад 20 тис. угод з продажу сільгоспділянок
В Україні з 1 липня укладено 40 510 угод із землею сільськогосподарського призначення
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.
Згідно з повідомленням, станом на 5 листопада укладено 40 510 угод в рамках ринку землі. Загальна площа земель, щодо якої зареєстровано відповідні правочини, складає 100 390 га.
Зазначається, що заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали 5 252 нотаріусів. Всього зареєстровано 5 894 заяви, з яких 5 215 - погоджено, 5 - в черзі на розгляд, 674 - отримали відмову.
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