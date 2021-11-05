Ринок землі: українці зареєстрували понад 20 тис. угод з продажу сільгоспділянок

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, станом на 5 листопада укладено 40 510 угод в рамках ринку землі. Загальна площа земель, щодо якої зареєстровано відповідні правочини, складає 100 390 га.



Зазначається, що заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали 5 252 нотаріусів. Всього зареєстровано 5 894 заяви, з яких 5 215 - погоджено, 5 - в черзі на розгляд, 674 - отримали відмову.