Рішення про Велику мобілізацію відкладати не можна
Здається, пристрасті трохи вгамувалися, тож хочу поділитися своїми висновками з пресконференції Зеленського
1. Масова мобілізація буде. Через те, що мобілізація непопулярна серед виборців, рішення про неї буде відкладатися до самого кінця. Як результат, через цейтнот, бардак і складну ситуацію на фронті, це буде найбільш хаотичний і слабкий набір з усіх хвиль мобілізації, що ми бачили. Армію поповнять переважно хворими цивільними чоловіками за 50, яких нагребуть там, де недогребли цього року.
2. Через зрив мобілізації буде зірвано і підготовку новобранців. Банально не буде часу готувати. Бо на момент, коли мобілізація відбудеться, дірки на фронті будуть затикати вже з коліс.
3. Справедливість, про яку говорив президент, не стосується тих, хто вже мобілізований. Враховуючи великі проблеми з мобілізацією, я не бачу реальним звільнення з армії тих, хто воює з самого початку, раніше, ніж через рік. В реальності, більше схоже, що й раніше, ніж через 2 роки, ветеранів з війни не відпустять.
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4. Наслідками буде оборонна кампанія України у наступному році та мобілізація українців росіянами на окупованих територіях. Жителі Донбасу і Криму, якими воював проти нас Путін, вже закінчуються і тепер проти України будуть воювати мобілізовані українці Запоріжжя й Херсонщини. Це як зуби дракона: одного вирвав, а на його місце прийшло два других.
5. З хорошого. Я не вірю в прорив фронту росіянами і їх нові великі територіальні завоювання. ЗСУ лишаються сильними, мотивованими й стійкими.
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6. З поганого: утримання фронту хронічно хворими мобілізованими з недостатньою підготовкою буде мати свою ціну. Найвищу. В людях.
Пишу цей пост для того, щоб зафіксувати відповідальність вищого політичного керівництва ще на етапі прийняття рішення про мобілізацію. Його досі немає. Політична доцільність поки що переважає потреби ЗСУ в новобранцях.
Рішення про Велику мобілізацію відкладати не можна. Ціна зволікання буде страшною і вона зростає щодня.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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