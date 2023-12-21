1. Масова мобілізація буде. Через те, що мобілізація непопулярна серед виборців, рішення про неї буде відкладатися до самого кінця. Як результат, через цейтнот, бардак і складну ситуацію на фронті, це буде найбільш хаотичний і слабкий набір з усіх хвиль мобілізації, що ми бачили. Армію поповнять переважно хворими цивільними чоловіками за 50, яких нагребуть там, де недогребли цього року.

2. Через зрив мобілізації буде зірвано і підготовку новобранців. Банально не буде часу готувати. Бо на момент, коли мобілізація відбудеться, дірки на фронті будуть затикати вже з коліс.

3. Справедливість, про яку говорив президент, не стосується тих, хто вже мобілізований. Враховуючи великі проблеми з мобілізацією, я не бачу реальним звільнення з армії тих, хто воює з самого початку, раніше, ніж через рік. В реальності, більше схоже, що й раніше, ніж через 2 роки, ветеранів з війни не відпустять.

Читайте також: "Я не тряпка, Валєра!" Як президент перекидає проблеми війни на військових та обіцяє нові шашлики

4. Наслідками буде оборонна кампанія України у наступному році та мобілізація українців росіянами на окупованих територіях. Жителі Донбасу і Криму, якими воював проти нас Путін, вже закінчуються і тепер проти України будуть воювати мобілізовані українці Запоріжжя й Херсонщини. Це як зуби дракона: одного вирвав, а на його місце прийшло два других.

5. З хорошого. Я не вірю в прорив фронту росіянами і їх нові великі територіальні завоювання. ЗСУ лишаються сильними, мотивованими й стійкими.

Читайте також: Про єдність в Україні та боротьбу протилежностей

6. З поганого: утримання фронту хронічно хворими мобілізованими з недостатньою підготовкою буде мати свою ціну. Найвищу. В людях.

Пишу цей пост для того, щоб зафіксувати відповідальність вищого політичного керівництва ще на етапі прийняття рішення про мобілізацію. Його досі немає. Політична доцільність поки що переважає потреби ЗСУ в новобранцях.

Рішення про Велику мобілізацію відкладати не можна. Ціна зволікання буде страшною і вона зростає щодня.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.