Бо без цих людей, як сказав президент, ми позбавимось усього, в тому числі ППО.

Чому ця команда складається лише з 5-6 людей, Зеленський не пояснив. Як не пояснив і того, що заважає розширити цю команду до 50-60 людей. До якої б увійшли не лише наближені до президента, а й ті, хто здатен вести, як любить говорити президент, "треки".

Досить вже ділити людей на "своїх" і "чужих". Досить вже публічно принижувати Головкома ЗСУ, називаючи його "Валєрою". Досить вже вішати на журналістів ярлики ворогів.

Україна у нас – одна. І всі ми – президенти, як говорив колись Зеленський.

За два останні роки ТГ-помийки Офісу президента обзивали мене і "тупим очкариком з Еспресо", і "кроликом-порохоботом", і "крисьонішем-платним ботом Порошенка".

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Я не знаю, хто там вправляється у тому, аби обливати мене брудом – Подоляк, Литвин чи колишній член фракції блоку Порошенка Лещенко.

Це врешті-решт не так і важливо. Я знаю точно, що так не повинно бути.

Єдність, Володимире Зеленський, це – коли єдині не на словах, а на ділі.

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Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий

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