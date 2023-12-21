Про єдність в Україні та боротьбу протилежностей
Заява Володимира Зеленського про команду в 5-6 людей, на яких в Україні, тримається практично все, перетворює українців у заручників цієї самої команди
Бо без цих людей, як сказав президент, ми позбавимось усього, в тому числі ППО.
Чому ця команда складається лише з 5-6 людей, Зеленський не пояснив. Як не пояснив і того, що заважає розширити цю команду до 50-60 людей. До якої б увійшли не лише наближені до президента, а й ті, хто здатен вести, як любить говорити президент, "треки".
Досить вже ділити людей на "своїх" і "чужих". Досить вже публічно принижувати Головкома ЗСУ, називаючи його "Валєрою". Досить вже вішати на журналістів ярлики ворогів.
Україна у нас – одна. І всі ми – президенти, як говорив колись Зеленський.
За два останні роки ТГ-помийки Офісу президента обзивали мене і "тупим очкариком з Еспресо", і "кроликом-порохоботом", і "крисьонішем-платним ботом Порошенка".
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Я не знаю, хто там вправляється у тому, аби обливати мене брудом – Подоляк, Литвин чи колишній член фракції блоку Порошенка Лещенко.
Це врешті-решт не так і важливо. Я знаю точно, що так не повинно бути.
Єдність, Володимире Зеленський, це – коли єдині не на словах, а на ділі.
Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий
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