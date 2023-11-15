Про деолігархізацію на прикладі "Інтера"
Чому телеканал "Інтер" досі у Єдиному телемарафоні й отримує гроші з бюджету України?
Олігарх Дмитро Фірташ, який 9 років знаходиться в Австрії під загрозою екстрадиції до США, викупив долю Льовочкіна в телеканалі "Інтер". Тепер Фірташ разом із Хорошковським мають в "Інтері" 90%.
Фірташу загрожує звинувачення США в змові з метою дати хабарі в Індії на $ 18,5 млн за дозвіл на видобуток титану, який використовується в реактивних двигунах, – для продажу готової продукції в США.
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В Україні Фірташу і Хорошковському нічого не загрожує.
У 2023 році на Єдиному телемарафоні "Інтер" заробив 92,61 млн грн.
Деолігархізація, еге ж.
Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий
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