Олігарх Дмитро Фірташ, який 9 років знаходиться в Австрії під загрозою екстрадиції до США, викупив долю Льовочкіна в телеканалі "Інтер". Тепер Фірташ разом із Хорошковським мають в "Інтері" 90%.

Фірташу загрожує звинувачення США в змові з метою дати хабарі в Індії на $ 18,5 млн за дозвіл на видобуток титану, який використовується в реактивних двигунах, – для продажу готової продукції в США.

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В Україні Фірташу і Хорошковському нічого не загрожує.

У 2023 році на Єдиному телемарафоні "Інтер" заробив 92,61 млн грн.

Деолігархізація, еге ж.

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Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий

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