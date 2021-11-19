Рішення про вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що рішення про вступ України до НАТО поки не стоїть на порядку денному
Про це Олексій Резніков сказав під час спілкування з журналістами в українському посольстві у Вашингтоні, передає РБК-Україна.
"Прийняття рішення про вступ України в НАТО може бути тільки при консенсусі країн Альянсу. Це буде політичне рішення. На сьогодні прийняття такого рішення на порядку денному не стоїть", - заявив міністр.
Водночас Резніков наголосив, що Україна не повинна забувати про приписи Конституції і те, що вступ до Альянсу є метою держави. За його словами, це питання не лише безпеки, а і розвитку демократії та економіки.
Міністр також додав, що українцям потрібно продовжувати реформи та бути готовими до вступу до НАТО в будь-який момент.
"НАТО не є військовим союзом, це питання розвитку демократії, економіки, гуманітарних питань. Тому наша задача - робити реформи, робити домашнє завдання, щоб бути де-факто готовими до вступу в НАТО, а політичне рішення рано чи пізно буде прийняте", - зазначив Резніков.
- Нагадаємо, у четвер, 18 листопада, міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся у Вашингтоні з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
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