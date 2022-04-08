"Рішення вилучити з цифрового ефіру Еспресо, 5 канал і Прямий виглядає дивно, злочинно і недолуго" - Володимир Якимець, "Піккардійська терція"
Художній керівник вокальної формації "Піккардійська Терція" Володимир Якимець записав відеозвернення, в якому назвав рішення відключити інформаційні телеканали Еспресо, 5 канал та Прямий злочинним і недолугим
Він закликав повернути телеканали в повний інформаційний простір.
"Україна зараз веде жорстоку боротьбу за свою Свободу і Незалежність. Тим більше дивно, злочинно і недолуго виглядає рішення вилучити з цифрового ефіру телеканали Еспресо, 5 канал і Прямий. І це є перший крок до наступу на свободу слова і незалежність думок. Тим більше, вони ніколи не були опозиційними ні до українського народу і до держави Україна. Наш ворог - цинічний жорстокий і підступний. Тому, як ніколи, зараз потрібна єдність всіх людей і всіх медіа.
Поверніть повне інформаційне поле 5 канал, Еспресо і Прямий! Оскільки і на цьому фронті нам потрібна кожна бойова одиниця, яка буде наближати якомога швидшу перемогу України.
Слава Україні!" - йдеться у зверненні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.62
- Актуальне
- Важливе