"Рішення вилучити з цифрового ефіру Еспресо, 5 канал і Прямий виглядає дивно, злочинно і недолуго" - Володимир Якимець, "Піккардійська терція"

Він закликав повернути телеканали в повний інформаційний простір.



"Україна зараз веде жорстоку боротьбу за свою Свободу і Незалежність. Тим більше дивно, злочинно і недолуго виглядає рішення вилучити з цифрового ефіру телеканали Еспресо, 5 канал і Прямий. І це є перший крок до наступу на свободу слова і незалежність думок. Тим більше, вони ніколи не були опозиційними ні до українського народу і до держави Україна. Наш ворог - цинічний жорстокий і підступний. Тому, як ніколи, зараз потрібна єдність всіх людей і всіх медіа.



Поверніть повне інформаційне поле 5 канал, Еспресо і Прямий! Оскільки і на цьому фронті нам потрібна кожна бойова одиниця, яка буде наближати якомога швидшу перемогу України.



Слава Україні!" - йдеться у зверненні.





4 квітня концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.