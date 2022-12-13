Про це повідомив інсайдер ESPN Майк Коппінджер у twitter.

За його словами, рішення WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) не завадить бою за звання абсолютного чемпіона світу, оскільки промоутером обох британських важковаговиків - Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа - є Франк Воррен.

"Це не завадить бою Ф'юрі та Усика за звання абсолютного чемпіона світу. І Ф'юрі, і Дюбуа просуваються Ворреном", - пояснив Коппінджер.

Він також додав, що Даніель Дюбуа має пріоритетне право на зустріч з чемпіоном WBA перед обов'язковим претендентом на титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) - хорватом Філіпом Хрговічем, тому саме він зустрінеться з переможцем бою між українцем та британцем.

"Дюбуа буде наступним у черзі на обов'язковий захист. Існує ротація для об’єднаних чемпіонів, і тепер встановлено, що він наступний", - зазначив Коппінджер.

13 грудня WBA зобов'язала Олександра Усика провести захист чемпіонського титулу в поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

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