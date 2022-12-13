Рішення WBA про обов'язковий захист Усика не завадить супербою з Ф'юрі, - ESPN
Український боксер Олександр Усик зможе провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі, попри те, що WBA зобов'язала його зустрічатися з Даніелем Дюбуа
Про це повідомив інсайдер ESPN Майк Коппінджер у twitter.
За його словами, рішення WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) не завадить бою за звання абсолютного чемпіона світу, оскільки промоутером обох британських важковаговиків - Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа - є Франк Воррен.
"Це не завадить бою Ф'юрі та Усика за звання абсолютного чемпіона світу. І Ф'юрі, і Дюбуа просуваються Ворреном", - пояснив Коппінджер.
Він також додав, що Даніель Дюбуа має пріоритетне право на зустріч з чемпіоном WBA перед обов'язковим претендентом на титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) - хорватом Філіпом Хрговічем, тому саме він зустрінеться з переможцем бою між українцем та британцем.
"Дюбуа буде наступним у черзі на обов'язковий захист. Існує ротація для об’єднаних чемпіонів, і тепер встановлено, що він наступний", - зазначив Коппінджер.
- 13 грудня WBA зобов'язала Олександра Усика провести захист чемпіонського титулу в поєдинку проти Даніеля Дюбуа.
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