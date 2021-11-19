Вирубка лісів Амазонки сягнула найбільших за 15 років масштабів
Вирубка лісів Амазонки у Бразилії сягнула найбільшого рівня за 15 років
Про це повідомляє BBC.
Бразильське агентство космічних досліджень (INPE) визначило, що упродовж року рівень вирубки лісів збільшився на 22%.
Згідно зі звітом агентства, за 2020-2021 роки було втрачено понад 13 тис. кв. км лісової площі - це найбільший показник з 2006 року.
Ліси Амазонки - це домівка для понад 3 млн видів тварин і рослин та близько 1 млн корінних жителів.
Регіон Амазонки відіграє важливу роль у вповільненні темпів глобального потепління, оскільки переробляє великі обсяги вуглецю. Амазонський дощовий ліс є найбільшим тропічним лісом у світі.
Ситуація з вирубкою лісів у Бразилії значно погіршилася за часів правління президента Жаїра Болсонару, який заохочує ведення сільського господарства та видобуток корисних копалин у тропічних лісах.
На кліматичному саміті у Глазго COP26 Бразилія стала однією з країн, які зобов'язалися зупинити вирубку лісів до 2030 року.
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