Рівно рік тому росіяни вдарили ракетами по 5-поверхівкам у Часовому Ярі. Тоді загинуло 48 людей, серед яких був 9-річний хлопчик
9 липня 2023 року о 21:17 російські загарбники випустили ракети по двом 5-поверховим житловим будинкам, розташованим на вулиці Південній у місті Часів Яр Донецької області. Це на захід від Бахмута
Віж удару загинуло близько півсотні людей. За одними даними було застосовано РСЗВ "Ураган", за іншими - йшлося про систему "Іскандер".
За оцінкою експертів, було випущено не менше чотирьох ракет.
Розбір завалів тривав до середини дня 14 липня.
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"Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки у Часовому Яру. Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі - 9-річний хлопчик. Ще 9 осіб вдалося врятувати", - заявляв тоді очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Президент України Володимир Зеленський назвав трагедію у Часовому Яру "одним із найжорстокіших російських ударів за увесь час війни".
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