Рівно рік тому росіяни вдарили ракетами по 5-поверхівкам у Часовому Ярі. Тоді загинуло 48 людей, серед яких був 9-річний хлопчик

Віж удару загинуло близько півсотні людей. За одними даними було застосовано РСЗВ "Ураган", за іншими - йшлося про систему "Іскандер".

За оцінкою експертів, було випущено не менше чотирьох ракет.

Розбір завалів тривав до середини дня 14 липня.

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"Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки у Часовому Яру. Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі - 9-річний хлопчик. Ще 9 осіб вдалося врятувати", - заявляв тоді очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Президент України Володимир Зеленський назвав трагедію у Часовому Яру "одним із найжорстокіших російських ударів за увесь час війни".