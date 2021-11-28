Різдво й Новий рік на Софійській площі буде без шашликів і мангалів, але з найбільшим у Європі вертепом

Про це в ефірі ТРК "Київ" повідомив Ігор Добруцький - голова компанії Folk Ukraine, яка організовує новорічно-різдвяні святкування у центрі міста, повідомляє Вечірній Київ.



Головна новорічна красуня на площі буде штучною і 31-метровою, але на три метри ширшою від минулорічної. "Родом" ялинка з львівської фабрики, як і багато її іграшок та прикрас.



Що ж до цьогорічної теми містечка, то вона буде присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос. Це дійство буде відтворене по колу у вигляді вертепу. Навколо ялинки можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, вівчарів, царів, ангелів та колядників.







Добруцький називає цей 38-метровий вертеп найбільшим у Європі.



Навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому на Софійській площі облаштують ковзанку, яка буде безкоштовною для дітей, а також встановлять карусель і дитячу зону. Поруч розмістять фудкорт, але з деякими змінами.



"Їжа буде у стилі "стріт-фуд", тобто бутерброди та снеки, без шашликів і мангалів. Щоб їх можна було взяти в руки і відійти, зберігаючи соціальну дистанцію", - повідомив Ігор Добруцький.



Також він розповів, що у Маріїнському парку, розташованому біля Верховної Ради, також облаштують новорічно-різдвяну локацію, як і кілька років тому. Там теж розмістять ялинку і ковзанку.



Новорічно-різдвяні містечка у Києві відкриються 19 грудня, у День Святого Миколая, і працюватимуть до Водохреща, 19 січня.





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