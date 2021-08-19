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РНБО пропонує до 2024 року заборонити в Україні рекламу ліків

19 серпня, 2021 четвер
15:48
Суспільство ліки

Рада національної безпеки доручила Кабміну встановити до 1 січня 2024 року мораторій на рекламу медикаментів, методів профілактики та діагностики у засобах масової інформації для протидії самолікуванню

Про це йдеться в указі президента, яким вводиться у дію рішення РНБО "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою".

Так, Кабміну доручили встановити мораторій на рекламу лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, лікуванння, реабілітації та діагностики до 2024 року.

Відтак, у Раді хочуть "мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров’я". З цією ж метою уряд повинен "забезпечити реальний контроль за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів".

РНБО також доручила активізувати роботу з підписання "промислового безвізу" (Угода АСАА) між Україною та ЄС для взаємовизнання відповідності виробництва та результатів контролю якості лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.

Локалізація також увійшла до переліку доручень уряду. Кабмін має вжити заходів зі "стимулювання розвитку вітчизняного виробництва імунобіологічних препаратів (вакцин, тощо) для профілактики найбільш поширених інфекційних хвороб.

Уряду також доручили локалізувати виробництво вакцин, зокрема мРНК-вакцин, та інших імунобіологічних препаратів у рамках міжнародного консорціуму.

У свою чергу, міністр культури Олександр Ткаченко прокоментував доручення щодо розробки мораторію.

Він зазначив, реклама медичних засобів становить близько третини доходів телевізійників та інших ЗМІ. Відтак незабаром Міністерство культури і інформполітики ініціює зустріч медійників з Мінохорони здоров’я та РНБО. 

"Ми маємо розуміти, що будь-який бізнес, включаючи телевізійний, має бути соціально відповідальним. А самолікування до відповідальності немає жодного відношення в будь-якій цивілізованій країні", – сказав він.

Ткаченко зауважив, що розробка механізму триватиме до кінця року, а сам мораторій має бути введений до 1 січня 2024 року. Відтак в уряду та бізнесу є перехідний час, а у діалозі з представниками медіакомпаній можна знайти шлях, як втілити ці зміни максимально без втрат. 

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Кабмін
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РНБО
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