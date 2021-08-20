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РНБО пропонує відновити зруйновану садибу Барбана в Києві

20 серпня, 2021 п'ятниця
18:24
Суспільство Сергій Никифоров

В Україні проведуть аудит усіх архітектурних цінностей та відновлять зруйновану садибу Барбана в Києві

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров, передає Еспресо.TV.

"Одне з питань терміново постало перед РНБО – це те, що у нас архітектурна історична спадщина Києва розчиняється на очах. З огляду на те, що сталося із садибою Барбана РНБО ухвалила кілька рішень. По-перше, дати оцінку руйнації садиби Барбана, якщо там є якийсь кримінальний елемент, відповідно, розпочати розслідування. По-друге, відновити зруйновану пам’ятку. Підготувати аудит усіх архітектурних цінностей по всій території України", - наголосив він.

  • Нагадаємо, у Києві вночі 20 серпня забудовник будівельною технікою майже повністю знищив історичну садибу Барбана, розташовану неподалік Львівської площі на вул. Обсерваторній.

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Культура
РНБО
Київ
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